رياضة | تركي آل الشيخ يكشف عن تصميم لأكاديمية اكتشاف المواهب في السعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف عن تصميم لأكاديمية اكتشاف المواهب في السعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن أحد تصاميم الأكاديمية الخيرية التي تهتم بكرة القدم واستكشاف المواهب بإشراف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السابق.

ونشر تركي آل الشيخ صورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لأحد تصاميم الأكاديمية التي قرر إنشاءها في السعودية.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب على فيس بوك: "انطلاقًا من واجبي تجاه هذا الوطن الذي قدم لي الكثير.. اعتزازًا بهذه الأرض وأهلها، وهم أغلى ما عندي، فإنني من باب الوفاء وبما يمثل نقطة في بحر ما قدمته بلادي وقيادتي لي، يسرني أن أعلن البدء في إنشاء أكاديمية خيرية لي ومن حسابي الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها.. وقد اخترت العاصمة الرياض موقعًا لها بمساحات تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ الرخص اللازمة بذلك من أخي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واستكمال الإجراءات من الجهة المعنية".

وأضاف :"وبإذن الله ستهتم الأكاديمية باستكشاف المواهب وتطويرها في كرة القدم بمختلف أنحاء مملكتنا الحبيبة وتحقيقا لذلك التقيت اليوم بالمدرب الكبير البرتغالي جيسوس الذي أبدى ترحيبه بالفكرة، وسيضع يده بيدي للاستفادة من إنشاء هذه الأكاديمية، علمًا أن لديه بصمة واضحة في 3 أكاديميات في البرتغال وأوروبا، وسيكون هناك مدربون عالميون آخرون، وسنستعين بأحدث الطرق التدريبية وتقنياتها الفنية".

وتابع: "ستكون الأكاديمية مجانًا للسعوديين ومواليد المملكة والمقيمين فيها.. حلمي أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية، ادعوا لي بالتوفيق ليكون هذا الصرح منافسًا لأعرق الأكاديميات العالمية".