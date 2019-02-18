شكرا لقرائتكم خبر عن ديبورتيفو ألافيس يتعادل أمام ريال بيتيس في الدورى الاسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر ديبورتيفو ألافيس فرصة التواجد بالمراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإسباني، بعدما اكتفى بالتعادل بهدف مع مضيفه ريال بيتيس، الأحد، في المرحلة الـ24 للبطولة.
ظل ألافيس الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة بالمركز السادس بـ36 نقطة، بفارق نقطة عن المربع الذهبي للبطولة، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
في المقابل، رفع بيتيس رصيده لـ33 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن في ترتيب البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديبورتيفو ألافيس يتعادل أمام ريال بيتيس في الدورى الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.