شكرا لقرائتكم خبر عن ديبورتيفو ألافيس يتعادل أمام ريال بيتيس في الدورى الاسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر ديبورتيفو ألافيس فرصة التواجد بالمراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإسباني، بعدما اكتفى بالتعادل بهدف مع مضيفه ريال بيتيس، الأحد، في المرحلة الـ24 للبطولة.

ظل ألافيس الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة بالمركز السادس بـ36 نقطة، بفارق نقطة عن المربع الذهبي للبطولة، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، رفع بيتيس رصيده لـ33 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن في ترتيب البطولة.