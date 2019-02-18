رياضة | التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة نارية ضد تشيلسي في إطار منافسات دور 16 من كأس الاتحاد الانجليزي اليوم الإثنين والموافق 18/2/2019.

وصعد فريق مانشستر يونايتد بقيادة أولي سولسكاير إلى الدور الحالي بعد أن تغلب على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الماضية على ملعب الإمارات، أما فريق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري فقد تخطى عقبة شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة في الدور الماضي ليضرب موعداً نارياً مع مانشستر يونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج

خط الوسط: فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش

خط الهجوم: أنطوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجير - دافيد لويز - سيزار آثبليكويتا

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي

خط الهجوم: إيدين هازارد - جونزالو هيجواين - ويليان

ويلعب فريق تشيلسي مع مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.

وسيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد مع تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق رؤوف خليف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.=