رياضة | قبل موقعة ليون.. هدايا ليونيل ميسي لنجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة ليون.. هدايا ليونيل ميسي لنجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني عن هدايا زميله ليونيل ميسي قبل مباراة فريقه أمام ليون الفرنسي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال عثمان ديمبلي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ليون فريق كبير يمتلك لاعبين مميزين، ومن الصعب جدا الفوز عليهم في ملعبهم، فلقد فازوا على السيتي، وسان جيرمان لذلك يجب أن نكون حذرين جدا، ولا نعتقد أن المباراة ستكون سهلة".

وأضاف ديمبلي: "أتحدث في بعض الأحيان مع أومتيتي عن ليون، يقول لي إننا يجب أن نكون حذرين لأنهم فريق كبير، أشاهد الكثير من مباريات الدوري الفرنسي، لقد قابلت بعض اللاعبين في المنتخب مثل ميندي، فقير، موسى ديمبلي، وهم أخطر ما يمكن".

وواصل ديمبلي: "الهدف الذي سجلته في أتلتيكو مدريد في اللحظة الأخيرة كان مهما، في ذلك الوقت لم أكن أعيش أوقاتًا جيدة، ميسي مرر لي الكرة، وأوبلاك قريب مني، لم أفكر كثيرًا، ووضعتها في المرمى.. عشت فترة عصيبة في نوفمبر، وكنت أجلس على مقاعد البدلاء، لكن هذا أمر طبيعي، كلنا نمر بأوقات صعبة خلال الموسم، لكني أؤمن بنفسي، وسأوصل فعل ما أجيده، وأن أكون حاسمًا".

وعن أول مشاركاته في دوري الأبطال مع برشلونة، قال: "أتذكر هدفي الأول في البطولة لأنه كان في أول مشاركة مع الفريق أيضا، كان وقتها من المهم التسجيل مع الفريق، والتأهل، أما بعد الهزيمة في روما شعرنا بخيبة أمل كبيرة، بعد أن لعبنا مباريات رائعة أمام تشيلسي".

وأشاد ديمبلي بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا: "هو عظيم، ويجعل كرة القدم أسهل، أعطي له الكرة، وهو يفعل أشياء عظيمة، عندما يكون في الملعب يصبح الأمر أسهل لنا، لأن المنافسين يركزون عليه في الغالب، ويعطينا تمريرات مميزة".

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

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وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.