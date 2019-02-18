رياضة | سقطة تاريخية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطة تاريخية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي ريال مدريد مسلسل السقوط وخسر أمام جيرونا بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني ليقدم أسوأ موسم له في المسابقة خلال 10 سنوات وتحديداً منذ موسم 2008- 2009

ولم يخسر الفريق "الملكي" 7 مرات في الليجا منذ نحو 10 سنوات، توج خلالها باللقب مرتين بخسارتين فقط على مدار المسابقة في موسم (2011-12)، و3 في آخر تتويج له تحت قيادة المدرب الفرنسي الأسبق زين الدين زيدان في (2016-17).

وأنهى الريال الموسم الماضي بست هزائم، وهو الرقم الذي تم كسره بعد خسارة اليوم أمام الفريق الكاتالوني، ووضع حداً لسلسلة انتصاراته خلال المواجهات الخمس الماضية.

والمثير في الأمر، أن ريال مدريد أظهر هذا الموسم تماسكاً في المباريات التي خاضها بعيداً عن سانتياغو برنابيو، الذي كان شاهداً على سقوطه 3 مرات أمام ليفانتي (1-2)، ثم ريال سوسييداد (0-2)، واليوم أمام جيرونا (1-2)، والتعادل (0-0) في مناسبة أمام الجار أتلتيكو مدريد، أي ما يعادل 11 نقطة، وهو ما يقلل كثيراً من حظوظه في الظفر باللقب.

وتعود آخر خسارة للريال في جميع البطولات إلى 16 يناير (كانون الثاني)، وكانت أمام ليغانيس بهدف نظيف في إياب ثمن نهائي كأس الملك، ولكنها لم تؤثر على تأهل الفريق للدور التالي.

بينما كانت المرة الأخيرة التي فشل فيها الفريق في الخروج بالنقاط الثلاث في الليغا في 6 يناير (كانون الثاني) أمام جماهيره بثنائية نظيفة أمام ريال سوسييداد.

يذكر أن خسارة اليوم أمام جيرونا، تسببت في توقف رصيد كتيبة الأرجنتيني سانتياغو سولاري عند 45 نقطة، لتتراجع للمركز الثالث بعد فوز أتلتيكو مدريد (47 نقطة) بهدف نظيف على رايو فاييكانو، وتبتعد عن صدارة الغريم التقليدي برشلونة بفارق 9 نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني وقائمة الهدافين بعد سقوط ريال مدريد

انتهت مباريات الأسبوع رقم 24 ببطولة الدوري الإسباني والتي شهدت خسارة ريال مدريد على يد جيرونا بهدفين لهدف.

وتربع برشلونة على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة برصيد 54 نقطة، فيما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 54 نقطة

2-أتلتيكو مدريد 47 نقطة

3- ريال مدريد 45 نقطة

4- إشبيلية 37 نقطة

5- خيتافي 36 نقطة

6- ألافيس 36 نقطة

7- ريال سوسيداد 34 نقطة

8- ريال بيتيس 33 نقطة

9- فالنيسا 32 نقطة

10- إيبار 31 نقطة

11- ليفانتي 30 نقطة

12- ليجانيس 29 نقطة

13- إسبانيول 29 نقطة

14- أتلتيك بلباو 27 نقطة

15- جيرونا 27 نقطة

16- بلد الوليد 26 نقطة

17- سيلتافيجو 24 نقطة

18- فياريال 23 نقطة

19- رايو فاليكانو 23 نقطة

Advertisements

20- هويسكا 18 نقطة

قائمة هدافي الدوري الإسباني

1- ليونيل ميسي 22 هدفًا

2- لويس سواريز 15 هدفًا

3- كريستيان سواني 13 هدفًا

4- شارليز دياز 12 هدفًا

5- جريزمان 12 هدفًا

6- وسام بن بدر 11 هدفًا

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.