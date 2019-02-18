رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي برشلونة على نظيره فريق بلد الوليد، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ليونيل ميسي عن طريق ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

ويستعد برشلونة لمباراة تعد اختبارًا صعبًا للفريق، عندما يلاقي نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويسعى برشلونة لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 2015، والتي حقق خلالها البطولة على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية.

وتأهل أبناء ارنستو فالفيردي مدرب الفريق إلى هذا الدور، بعدما تصدر مجموعته بدور المجموعات، وكان قد جمع 14 نقطة من 6 مباريات.

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