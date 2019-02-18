رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2019

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي ضد منافسه فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى محمد صلاح لقيادة نادي ليفربول إلى الدور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، وحصد لقب دوري الأبطال بعد غيابه عن خزائن الفريق منذ عام 2005، والنهائي الشهير ضد نادي ميلان، والذي حسم من خلال ركلات الترجيح.

حيث ستقوم بعض القنوات الأوروبية المفتوحة، بعرض مباريات دوري أبطال أوروبا ومن بينها.

Advertisements

قناة أرينا سبورت المفتوحة، التي تقوم بعرض مباريات دوري الأبطال مجانا، كما ستكون قناة دهوك المفتوحة، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم، بالإضافة إلى تردد قناة ZDF HD المفتوحة، الذي سيكون من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول مجانا يوم الثلاثاء 19-2-2019.

ويريد نادي بايرن ميونيخ لتحسين نتائجه هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة في الدوري الألماني، بالرغم من تصدره لمجموعته في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان نادي الريدز تمكن من تجاوز دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، وذلك برصيد تسعة نقاط، حيص حققها بعد الفوز في ثلاثة مباريات على أرضه وملعبه، وانهزم في 3 مباريات.