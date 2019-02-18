شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الأثنين منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة مصر المقاصة مع وادى دجلة فى تمام السابعة مساءاً على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

وكان المقاصة قد خسر من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري، بينما خسر وادى دجلة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 25 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

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وتلقى المقاصة 3 هزائم في آخر 4 مباريات أمام الأهلي والزمالك والمصري بجانب تعادله مع الإسماعيلي دفعت مجلس إدارة النادى الفيومى لإعلان رفضهم تغيير الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف رغم أن الفريق غادر المربع الذهبى ليقبع فى المركز الخامس

ومن جانبه طالب طلعت يوسف لاعبيه بالابتعاد عن القلق والتوتر لضمان تحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مشوار الدوري لا يزال طويلاً موضحا لهمً أن المقاصة يسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري وقادر على تحقيق هدفه .

فيما يبحث اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة عن انتصار يعيد الهدوء والثقة للاعبيه لاسيما بعد أن بات الفريق الدجلاوى أقرب الفرق المرشحة للهبوط للقسم الثانى بعد تلقيه 12 هزيمة حتى الان .