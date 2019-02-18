شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الإثنين فريق الأهلى الاستعداد لمباراة الداخلية المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن مواجهات الأسبوع الـ23 في الدوري الممتاز حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الإنتاج الحربي.

من المقرر أن يُشارك بعض اللاعبين المُصابين في مران اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى حرمتهم من تدريبات ومباريات الفريق الماضية ويأتي في مقدمتهم ، وليد آزارو وأحمد فتحي وحسام عاشور وصالح جمعة على أن يتحدد موقفهم من دخول قائمة المباراة عقب مران اليوم فيما يفقد الأهلي في لقاء الداخلية جهود رمضان صبحي للايقاف.