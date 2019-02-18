فيديو.. المهاجمون العواجيز ينافسون الأجانب على لقب اللهداف فى الإيجيبشين ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

بعد إنتهاء الجولة 22 من الدوري المصري ، اشتد الصراع على لقب هداف المسابقة بين أكثر من 10 لاعبين من الأندية المختلفة ، والملاحظ فى المنافسة أن هناك عدد كبير من المهاجمين العواجيز والذين تعدوا سن الثلاثين مازالوا قادرين على العطاء ويمارسون هوايتهم المفضلة فى إحراز الأهداف لفرقهم ، بينما هناك منافسة حامية على الجانب الأخر من الاجانب سواء اللاعبين الأفارقة أو لاعبى أمريكا الجنوبية .. نحلل فى التقرير التالى أهم المهاجمين العواجيز المنافسين الاجانب على لقب الهداف فى الإيجيبشين ليج :-

المهاجمون "العواجيز" :-

حسام باولو

مهاجم الداخلية الحالى ، تخطى عمره الـ35 عاما ومازال قادرا على العطاء ، عاد لناديه السابق بعد رحلة احتراف بأندية سموحة والزمالك والاتحاد والمقاولون العرب ، إلا أنه فور عودته للفريق الشرطى نجح باولو فى إحراز الأهداف هذا الموسم .

يحتل حسام سلامة الشهير بباولو المركز الثانى فى صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف وبفارق هدفين عن محمود علاء مدافع الزمالك المتصدر بـ 12 هدفا .

صلاح أمين

مهاجم النجوم ، من أهم مهاجمى الدورى المصرى فى العقد الأخير، اشتهر بأهدافه العالمية فى فرق القمة سواء الأهلى أو الزمالك ، ورغم ان الجميع ظن أن اللاعب سينهى مشواره هذا الموسم مع فريقه الحالى بعدما تخطى عامه الـ37 ، إلا انه فاجئ الجميع باستمراره فى أهدافه العالمية واستطاع حتى الآن إحراز 9 أهداف منها أهداف بمجهود فردى كان آخرها هدفه الثانى فى لقاء فريقه الأخير أمام الإسماعيلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ونجح صلاح أمين فى إحراز الهدفين .

أحمد على كامل

هداف المقاولون العرب برصيد 10 ، نجح فى لفت الأنظار إليه منذ الموسم الماضى ، إلا أنه ظهر بشكل مغاير فى الموسم الحالى وهو ما جعل المكسيكى اجيرى المدير الفنى للمنتخب يضمه لصفوف الفراعنة بإحدى المعسكرات استعدادا للقاء النيجر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية، إلا أن الإصابة حرمته من المشاركة .

وقد نجح أحمد على فى العودة من جديد لمستواه بعد تعافيه من الإصابة وأصبح انضمامه للمنتخب مسألة وقت فى ظل ندرة المهاجمين بالدورى .

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خالد قمر

يعيش خالد قمر مهاجم الإتحاد السكندرى أفضل فتراته الكروية خلال الفترة الحالية ، بعدما نجح فى إحراز 7 أهداف مع زعيم الثغر بالإضافة لبعض الأهداف المؤثرة فى البطولة العربية ويعد أبرزها هدفه فى الترجى التونسى بتونس والذى نجح من خلاله الفريق الساحلى فى الصعود لدور الـ16 من البطولة .

ورغم أن خالد بدأ فترة تألقه مع اتحاد الشرطة وانتقل بعدها للزمالك إلا أنخه فشل فى إثبات ذاته لينتقل لسموحه ويتألق بعدها ليعود للقبيلة البيضاء ، إلا أنه لم يوفق أيضا ليفضل الرحيل ويستقر بالإتحاد السكندرى ليعود لدائرة الضوء من جديد .

الاجانب :-

جون انطوى

مهاجم مصر المقاصة ، يعد أفضل المهاجمين الأفارقة على الإطلاق ، أحرز 7 أهداف مع فريقه ، وحرمته الإصابة من الإستمرار فى المنافسةعلى قمة هدافى الدوري ، إلا أنه عاد ومن المتوقع أنه سيعود للتهديف من جديد خلال الفترة المقبلة .

شيمس بيكلى

صانع ألعاب المقاصة الحالى والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة من بتروجت إلى المقاصة ، نجح فى إحراز 9 أهداف حتى الآن بواقع 7 أهداف للفريق البترولى وهدفين للفريق الفيومى ، ورغم أنه لاعب وسط إلا أنه يجيد إحراز الأهداف .

كينو

البرازيلى كينو صانع ألعاب والعقل المفكر لبيراميدز أحرز 7 أهداف لفريقه ويعد أفضل صفقات الموسم الحالى على الإطلاق ومن أكثر اللاعبين إيجابية على المرمى ، ورغم أنه لا يفصله سوى 5 أهداف على المركز الأول إلا أنه من اللاعبين الذين يستطيعون إحراز الأهداف فى أى وقت .