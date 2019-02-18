شكرا لقرائتكم خبر عن راحة فى المسابقات بإستبعاد استاد السلام من أمم أفريقيا بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة ملعب مباريات الاهلي في الدوري بعدما تم استبعاد إستاد السلام بشكل رسمي من استضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 بناء علي قرار اللجنة المنظمة للبطولة.

كان اتحاد الكرة قد خاطب الأهلي لاختيار ملعب بديل بعد غلق إستاد السلام لخضوعه لاعمال الصيانة وكان الفريق الأحمر يفاضل بين إستادى الكلية الحربية وبتروسبورت قبل انتهاء الأزمة واستمرار اللعب علي إستاد السلام .

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قال أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، استقرت على استبعاد ملعب السلام، مشيرا إلى أن قرعة البطولة ستقام 12 أبريل المقبل تحت سفح الهرم وأضاف : "من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائي وتم استبعاد استاد السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي".

أضاف مجاهد الملاعب الستة هي القاهرة الدولي والدفاع الجوي، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد موضحا أن تشكيل اللجان تم بمعرفة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير البطولة.".