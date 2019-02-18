فراعنة كرة اليد مواليد 2000 أمام "تركيا و المغرب" ببطولة البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثانية عشر ظهر اليوم، الاثنين، منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2000 نظيره التركى فى إطار أولى أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد ضمن المجموعة الثانية. يقام حفل الافتتاح فى تمام السابعة ، على أن يلتقى منتخب الفراعنة مع المغرب فى تمام الثامنة. Advertisements تضم المجموعة الثانية كلا من ، الإمارات ومصر وإيطاليا و فرنسا وتركيا والمغرب. بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كلا من ، رومانيا و ليبيا و مونتنيجرو و الجزائر و تونس و السعودية .

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