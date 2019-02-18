شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: أحذر من وقوع كارثة بسبب الاحتقان بين الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحذيرا من وقوع كارثة جديدة بالكرة المصرية أشبه بمذبحة بورسعيد بسبب حالة الاحتقان بين الجماهير. وقال عبد الغني خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أطالب بعقد ندوات لنبذ التعصب بين الجماهير وتقليل الاحتقان». وشدد عضو الجبلاية على استحالة إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم بسبب ارتباطات الرعاية ووجود خسائر مالية كبيرة حال إلغاء المسابقة.

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