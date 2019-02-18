شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع طنطا و الزمالك مع الجزيرة بربع نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الإثنين، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، حيث تقام 4 مباريات على ملاعب الأندية .

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الأهلى مع طنطا ، الاتحاد السكندرى مع الاوليمبى، بينما يلتقى الجزيرة مع الزمالك باستاد القاهرة، و تقام مباراة الاتصالات و سبورتنج بالمركز الأوليمبى بالمعادى .

يذكر أن مباراة الزمالك و الجيش فى مسابقة الدورى قد تم تأجيلها لحين اختيار ملعب بديل وفقا لقرار اتحاد السلة بمنع الزمالك من خوض مباريات على ملعبه تنفيذا لقرار اللجنة الاوليمبية .