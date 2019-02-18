رضا عبد العال: «عبد الله السعيد مينفعش يلعب في المنتخب»

صفاء كامل

أكد رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عبد الله السعيد رغم تألقه لا يصلح للانضمام إلى منتخب مصر، لأن الفراعنة في حاجة إلى جيل جديد من الشباب.

وأضاف عبد العال، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر1" المذاع على فضائية " النهار: "عبد الله السعيد لاعب مؤدي وليس موهوبا، لكنه مجتهد جدا في الملعب، وأخذ أكثر من حقه أثناء وجوده في الأهلي، وأنا شخصيا أجد لاعبا مثل صالح جمعة لم يأخذ فرصته أو حقه في المشاركة".

وأشار إلى أن «قفشة وعمرو السعيد ومصطفى محمد هم الأحق بالانضمام لصفوف منتخب مصر لأنهم المستقبل، ويمثلون...