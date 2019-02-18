محمد صلاح ينشر "القواعد الذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، لليوم الثاني على التوالي، صورًا للكتاب الذي يعكف على قراءته.

وشارك صلاح عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة أحد فصول كتاب "القواعد الذهبية لنابليون هيل"، بعنوان الإيحاء الذاتي.

وورد في جزء من الصفحة التي شاركها محمد صلاح عبارات كالتالي:

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- إن العقل أشبه بأرض خصبة حيث تنتج محصولاً على حسب نوع الغلة التي بذرتها فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل.

- وبالتحكم في 4 مصادر، يمكن تغيير مثل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمٌثٌل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرًا الجرائد والمجلات والكتب.

- ومن خلال هذه المصادر الأربعة يمكن أن تصب أي مُثُل أو فكرة في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر إزالته بحيث يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، محوها أو تغييرها فيما بعد.