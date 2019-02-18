اونلاين | موعد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة من العيار الثقيل ضد تشيلسي في إطار منافسات دور 16 من كأس الاتحاد الانجليزي، اليوم الإثنين.

- موقف الفريقين

وتأهل فريق مانشستر يونايتد بقيادة أولي سولسكاير إلى الدور الحالي بعد أن تغلب على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الماضية على ملعب الإمارات.

أما فريق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري فقد تخطى عقبة شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة في الدور الماضي ليضرب موعداً نارياً مع مانشستر يونايتد.

- التشكيل المتوقع

وينتظر أن يلعب اليونايتد بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج

خط الوسط: فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش

خط الهجوم: أنطوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

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وقد يلعب تشيلسي بالتشكلة التالية:

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجير - دافيد لويز - سيزار آثبليكويتا

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي

خط الهجوم: إيدين هازارد - جونزالو هيجواين – ويليان

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويلتقي فريق تشيلسي مع مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.

- القناة الناقلة:

وستكون مباراة مانشستر يونايتد مع تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق رؤوف خليف.

- مشاهدة البث المباشر:

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.