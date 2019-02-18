رياضة | منصور يتحدث عن فلسفة جروس والفارق بين بوطيب وعمر السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منصور يتحدث عن فلسفة جروس والفارق بين بوطيب وعمر السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق يعمل بهدوء شديد لتنفيذ فكره.

وقال أيمن منصور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "جروس يعمل بهدوء شديد لتنفيذ فكره، لكن يجب أن يعالج أخطاء إهدار الفرص في الزمالك، خاصًة أن ذلك وضح في مباراتي الكونفدرالية".

وعن الفارق بين خالد بوطيب وعمر السعيد قال: "خالد بوطيب يسير بشكل جيد منذ انضمامه، لكن عمر السعيد من الممكن أن يكون بديلاً في ظل وجوده، ويجب أن يهتم أكثر باللعب داخل منطقة الجزاء".

أيمن منصور: رحيل أبنائي عن الزمالك "جريمة"

كشف أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن أن رحيل نجليه "محمد وأحمد"، عن القلعة البيضاء يعد جريمة في حق النادي لأنهما تربيا بين جدرانه.

وقال أيمن منصور إنه حزن كثيرًا لرحيل نجليه، موضحًا أنهما "توأم" كانا يلعبان في الزمالك من عمر 8 سنوات مشيرًا إلى أن محمد نجله يلعب في نادي سوهاج تحت قيادة عصام مرعي، حيث يشغل مركز المهاجم.

ورفض منصور الكشف عن المدرب الذي قرر الاستغناء عن خدمات الثنائي، مشيرًا إلى أنهما كانا أبناء النادي وبين صفوفه والزمالك هو من استغنى عنهما.

وشدد على أن أحمد أيمن منصور سيعود يومًا ما للزمالك، رافضًا محاولات أي شخص أن يزايد على حبه للقلعة البيضاء.

منصور: ورامون دياز فرض أسلوبه وانتزاع بيراميدز للمركز الثاني "إنجاز"

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز أحدث طفرة في الدوري المصري ووجوده بالمركز الثاني نجاح وإنجاز كبير للإدارة.

وقال منصور: "تكتيك رامون دياز أكتر من رائع ويملك فلسفة جديدة.. جاء منتصف الموسم ونجح في فرض إسلوبه من أول مباراة وهذا نجاح كبير له".

وأضاف: "كل مدرب يتواجد مع أحمد حسن يأخذ منه مميزات وخبرات معينة".

أيمن منصور: رفضت العمل في الأهلي وهذه أزمة مارتن لاسارتي

كشف أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أن البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الأبيض السابق، طلب منه العمل معه في الأهلي عندما تعاقد مع مجلس إدارة القلعة الحمراء لتدريب الفريق الأول.

وقال أيمن منصور في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد إنه رففض طلب فينجادا، مشيرا إلى أنه مازال على تواصل مع المدرب البرتغالي حتى الآن ويلتقي معه عندما يحضر إلى مصر.

وأوضح أيمن منصور أن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي يواجه أزمة كبيرة في الإصابات المتكررة التي صادفته في بدايته مع القلعة الحمراء.

وأضاف منصور: "كل هذه الأمور ليس له يد بها، سواء اختيارات اللاعبين من البداية أو الإصابات لكنه يفعل ما عليه".

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- طلائع الجيش 25 نقطة

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10- حرس الحدود 25 نقطة

11- سموحة 25 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه