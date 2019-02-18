رياضة | نواكشوط يسقط أمام الميناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواكشوط يسقط أمام الميناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي كينج نواكشوط لهزيمة مفاجئة أمام شباب الميناء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، على ملعب شيخا بيديا بنواكشوط ضمن الجولة الـ17 من الدوري الموريتاني.

أحرز أهداف الميناء كل من محمد محمود في الدقيقة (45) ودحان في الدقيقة (78)، بينما سجل عتيقو هدف كينج في الدقيقة (61).

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وتجمد رصيد كينج عند النقطة 28 في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد الميناء إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت على نفس الملعب، حقق نادي تجكجة انتصارًا مهمًا على فريق الشرطة بنتيجة (2-1)، ليرتقى تجكجة للمركز الثامن في سلم الترتيب بـ22 نقطة، بينما تجمد رصيد الشرطة بعد الهزيمة عند 24 في المركز السادس.