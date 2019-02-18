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سان جيرمان يفوز على سانت إتيان في الدوري الفرنسي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا ومستحقا على مضيفه سانت إتيان بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، ليرفع باريس رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 40 نقطة في المركز الخامس.

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