انت الان تتابع محمود كهربا يهدي فوز الزمالك لـ«عم صلاح» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

أهدى محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك، فوز فريقه اليوم على إنبي لمشجع الأبيض الكفيف "عم صلاح" الذي تواجد بمدرجات ملعب بتروسبورت. ونشر كهربا فيديو للمشجع وهو يحتفل بهدفه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب:"أهدي هدفي اليوم والفوز لعم صلاح الكفيف الذي لا يحتاج أن يرانا، يكفي قلبه وحبه ودعمه لنا، هذا جمهور نادى الزمالك العظيم الذي نحتاجه بالفترة المقبلة". ونجح كهربا في تسجيل الهدف الثاني بمباراة إنبي ليقود الزمالك لمواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري بـ51 نقطة.

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 21 وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أحرز