انت الان تتابع اتحاد الكرة يخطر الأهلي بموعد مباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، أرسلت خطابا رسميا للأهلي يخطره بموعد وملعب لقائه مع بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر. وأخطر اتحاد الكرة الأهلي بإقامة مواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء دون حضور جماهيري. كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الإفريقية.
كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن مباريات مسابقة كأس مصر ستقام من دون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم. وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بعد إعلان المستشار تركي آل
كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن مباريات مسابقة كأس مصر ستقام من دون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددًا لها 28 فبراير الجاري، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول بالمسابقة.
وعلى خلفية هذه الأزمة عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا يوم السبت الماضي، وأعلن بعده عدة قرارات كان من بينها رفضه استبدال لقائه مع بيراميدز في الدوري بمواجهة الكأس.
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