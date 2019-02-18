مفاجأة المقاولون وتقدم الدراويش.. ترتيب جدول الدوري

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شهدت الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، التي اختتمت مساء اليوم الأحد، عديدا من المفاجآت، أبرزها احتلال المقاولون العرب المركز الرابع.

اختتمت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم (2018 / 2019)، بعدما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز صعب على فريق إنبي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ليواصل الأبيض تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر في مباراة وحيدة، بينما تجمّد رصيد الفريق البترولي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر، ليدخل دائرة الخطر في الجدول، ويصارع على الهروب من الهبوط.

الاتحاد يضرب دجلة بثلاثية افتتح فريق الاتحاد الجولة الـ22 بفوز كبير على نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على ملعب استاد بتروسبورت، تقدم خالد قمر لزعيم الثغر، قبل أن يدرك حسام عرفات هدف التعادل لدجلة، وعاد قمر وأضاف الهدف الثاني، واختتم محمد ناجي

الاتحاد يضرب دجلة بثلاثية افتتح فريق الاتحاد الجولة الـ22 بفوز كبير على نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على ملعب استاد بتروسبورت، تقدم خالد قمر لزعيم الثغر، قبل أن يدرك حسام عرفات هدف التعادل لدجلة، وعاد قمر وأضاف الهدف الثاني، واختتم محمد ناجي جدو ثلاثية الاتحاد، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، وارتقي إلى المركز الـ16، بينما تجمَّد رصيد دجلة عند 20 نقطة في المركز الـ17. الداخلية والجونة حبايب الداخلية والجونة حبايب خطف فريق الداخلية التعادل من نظيره فريق الجونة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد كلية الشرطة بالعباسية، الخميس الماضي، أحرز هدفي الجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، فيما أحرز هدفي الداخلية أحمد بحبح وحسام باولو، ليحتل فريق الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة، فيما احتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة. المصري يضرب المقاصة المصري يضرب المقاصة تغلب فريق المصري بقيادة إيهاب جلال على مصر المقاصة، بثنائية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما الخميس الماضي على استاد الجيش بالسويس، وسجّل الثنائية كل من محمود وادى والنيجيرى أوستين أموتو. Advertisements بهذا الفوز ارتقى المصري للمركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 31، حيث يحتل المركز السادس بالتساوي مع الإنتاج الحربي صاحب المركز الخامس الذي يتفوق بفارق الأهداف. بيراميدز يقسو على سموحة بيراميدز يقسو على سموحة حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس الماضي، سجل رباعية بيراميدز محمود منصور مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وجون سيفوينتي وعمر خربين من ركلة جزاء وعبد الله السعيد في الدقائق، 48 و57 و62 و94، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع. حرس الحدود يتعادل مع بتروجت حرس الحدود يتعادل مع بتروجت في مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود ونظيره بتروجيت، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضي على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، تقدم شكري نجيب للفريق البترولي، قبل أن يدرك محمد الشبيني هدف التعادل للفريق العسكري، الذي أضاف الهدف الثاني عن طريق إيدو موسيس، وعاد شكري، وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليرتقي أبناء طارق العشري إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما ظل بتروجيت في المركز الأخير برصيد 19 نقطة. المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، تقدم أحمد علي، ثم أضاف محمد طلعت الهدف الثاني لذئاب الجبل، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة ويرتقي للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفريق العسكري عند 25 نقطة في المركز الثامن. الإسماعيلي يخطف الفوز من النجوم الإسماعيلي يخطف الفوز من النجوم حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي على استاد جهاز الرياضة العسكري، افتتح فريق الإسماعيلي التسجيل عن طريق لاعبه كريم "بامبو" في الدقيقة 47 من زمن المباراة، وعادل النتيجة وتمكن محمود متولي من تسجيل الهدف الثاني للكتيبة الصفراء، وفي الدقيقة 81 تمكن بامبو من تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له، بينما سجل هدفين النجوم صلاح أمين في الدقيقتين 55 و94 على الترتيب، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق النادي الإسماعيلي للنقطة 27 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فريق النجوم عند النقطة 21 في المركز السادس عشر. الأهلي يواصل صحوته ويفوز على الإنتاج الأهلي يواصل صحوته ويفوز على الإنتاج حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، على استاد بتروسبورت، سجل هدف اللقاء الوحيد عمرو السولية في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى حصد 3 نقاط والوصول للنقطة 42 في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز الخامس.

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