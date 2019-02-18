انت الان تتابع بيراميدز يدخل معسكر مغلق استعدادًا للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى مدينة الغردقة، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز، وغادر بيراميدز القاهرة عصر اليوم الأحد، عقب خوض الفريق تدريبه بإستاد الدفاع الجوي، ثم أعلن الأرجنتيني رامون دياز قائمته التي سيخوض بها تلك المواجهة، ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويمتد معسكر بيراميدز المغلق، لمدة 48 ساعة، يخوض خلاله مرانه الأساسي غدا الإثنين للتعود على أجواء الملعب استعدادا للمباراة.

وأرسل نادي الجونة، خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، تضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام نادي بيراميدز، والمقرر لها الثلاثاء 19 فبراير الحالي على ملعب الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 بمسابقة الدوري الممتاز 2018-2019، ورحب نادي الجونة في خطابه لاتحاد الكرة بتعيين حكام من خارج قارتي

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