شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك يخوض جميع المباريات للفوز والحفاظ على القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن الفوز على إنبي كان مستحقا في ظل تفوق الأبيض وسيطرته وإهداره للعديد من الفرصة السهلة.

وأضاف، في تصريحات لموقع النادي: «هدفنا حصد نقاط أي مباراة بغض النظر عن الفريق المنافس للاستمرار في صدارة جدول المسابقة، والاقتراب من التتويج بلقب البطولة».

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وتابع: «لا يوجد فريق يريد أن يخسر، ولا يوجد لاعب يريد أن يضيع الكثير من الفرص، لكن الفترة المقبلة سنصحح الأخطاء التي وقعنا فيها بالكونفيدرالية».

وأوضح أن الزمالك بما يملكه من لاعبين مميزين ودعم ومساندة من الإدارة، قادر على التأهل لدور الـ8 في بطولة الكونفيدرالية وتصدر قمة المجموعة، وسيخوض المباريات المقبلة لحصد النقاط الثلاث لكل مباراة.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.