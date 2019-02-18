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وزير الإعلام السعودي يكشف حقيقة استحواذ «بن سلمان» على مانشستر يونايتد

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نفى وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، رغبة ولي العهد السعودي، الأمير ، في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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كانت تقارير إنجليزية تحدثت خلال الأيام الماضية عن اقتراب ولي العهد السعودي من الاستثمار في النادي الإنجليزي، وهو ما نفاه الوزير السعودي.

«الشبانة» كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الأنباء التي زعمت رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على مانشستر يونايتد عارية عن الصحة تماما».

أضاف: «حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية»، مشيرًا إلى أن «الصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة».

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