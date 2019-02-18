شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي يكشف حقيقة استحواذ «بن سلمان» على مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نفى وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، رغبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
كانت تقارير إنجليزية تحدثت خلال الأيام الماضية عن اقتراب ولي العهد السعودي من الاستثمار في النادي الإنجليزي، وهو ما نفاه الوزير السعودي.
«الشبانة» كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الأنباء التي زعمت رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على مانشستر يونايتد عارية عن الصحة تماما».
أضاف: «حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية»، مشيرًا إلى أن «الصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة».
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