شكرا لقرائتكم استبعاد ملعبى بورسعيد والسويس من استضافة دور الـ16 لأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة المنظمة لبطولة امّم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر علي استبعاد ملعبي بورسعيد والسويس من استضافة مباريات دور الـ١٦ بالبطولة ، علي ان يتم اقامة المباريات بداية من دور الـ١٦ علي إستاد القاهرة والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية. تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وجاء قرار اللجنة بسبب عدم وجود فنادق كافية ببورسعيد والسويس لذا فضلت اللجنة استبعاد الملعبين بداية من دور الـ١٦ للبطولة.

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