شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغنى يحذر من تكرار مجزرة بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تحذيرا من وقوع كارثة جديدة بالكرة المصرية أشبه بمذبحة بورسعيد بسبب حالة الاحتقان بين الجماهير. وقال عبد الغني خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أطالب بعقد ندوات لنبذ التعصب بين الجماهير وتقليل الاحتقان». وشدد عضو الجبلاية على استحالة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم بسبب ارتباطات الرعاية ووجود خسائر مالية كبيرة حال إلغاء المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبدالغنى يحذر من تكرار مجزرة بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.