شكرا لقرائتكم ألافيس وبيتيس يتعادلان ويهدران الاقتراب من الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر ديبورتيفو ألافيس فرصة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.
وظل ألافيس، الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المربع الذهبي للبطولة، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. في المقابل، رفع بيتيس رصيده إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في ترتيب المسابقة.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث بادر جيوفاني لو سيلسو بالتسجيل لبيتيس في الدقيقة 15، غير أن التشيلي غيليرمو ماريبان أدرك التعادل لألافيس في الدقيقة 28. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الثاني، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألافيس وبيتيس يتعادلان ويهدران الاقتراب من الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.