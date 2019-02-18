شكرا لقرائتكم ألافيس وبيتيس يتعادلان ويهدران الاقتراب من الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر ديبورتيفو ألافيس فرصة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وظل ألافيس، الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المربع الذهبي للبطولة، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. في المقابل، رفع بيتيس رصيده إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في ترتيب المسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث بادر جيوفاني لو سيلسو بالتسجيل لبيتيس في الدقيقة 15، غير أن التشيلي غيليرمو ماريبان أدرك التعادل لألافيس في الدقيقة 28. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الثاني، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.