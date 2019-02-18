مباراتان في ربع نهائي دوري السلة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل المرحلة الأولى من منافسات ربع نهائي دوري السلة اليوم، الذي تقام منافساته بنظام (بست أوف ثري الأمريكي)، حيث يلتقي في السابعة مساء الوصل مع البطائح بالصالة الصفراء بنادي الوصل، وفي نفس التوقيت يستضيف شباب الأهلي نظيره فريق الظفرة.

وكان ربع النهائي بدأ أمس بإقامة مباراتين جمعتا النصر مع الجزيرة، والشارقة مع بني ياس، ويختتم ربع النهائي غداً ويعقبه تأهل الأربعة الأوائل إلى المربع الذهبي، فيما تلعب الأندية الخاسرة على الترتيب من الخامس وحتى الثامن في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وكان الدور التمهيدي للمسابقة الذي جرى بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً أسفر عن تصدر النصر برصيد 34 نقطة، تلاه شباب الأهلي بنفس الرصيد، ثم الشارقة والوصل.