لاسارتي يرفض تحمل مسؤولية الفرص الضائعة للأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن نتيجة مباراة الإنتاج التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله عمرو السولية، كانت عادلة، مؤكداً أن الأهلي كان بإمكانه التسجيل في العديد من الفرص التي نتجت من الضغط والاستحواذ اللذين فرضهما الأهلي على المباراة.

قال لاسارتي في تصريحات صحفية: «دوري هو خلق الفرص للاعبين والعمل على معالجة أزمة ضياع الفرص في الفترة المقبلة، لأنها نقطة سلبية للغاية ظهرت في المباراة»، ورداً على عملية التدوير بسبب ضغط المباريات علق لاسارتي: «لست المسؤول عن وضع جدول الدوري المضغوط، ولذلك نقوم بالاعتماد على جميع اللاعبين وكلهم يحاولون إثبات أنفسهم.. وهدفي هو توزيع الحمل والمباريات.

وأضاف لاسارتي أن الأهلي قدم مباراة مميزة والتقدم والسيطرة دفعنا للاستمرار بنفس التشكيل وطريقة اللعب لأطول فترة ممكنة.

على صعيد متصل، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي أن فريقه أضاع أهدافاً بالجملة طوال المباراة كانت كفيلة بخروج النتيجة بأكثر من هدف.. وأضاف عبدالحفيظ بعد مباراة الإنتاج أن الأهلي أضاع الكثير من الفرص في الشوط الثاني كان من الممكن أن تكلفه خسارة النقاط في الدقائق الأخيرة ولكن الأهلي رغم اهدار الفرص كان مسيطراً على مجريات المباراة.

وأوضح عبد الحفيظ أنه من المنتظر عودة 4 لاعبين من الإصابة على رأسهم وليد أزارو الذي سيعود في خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى مروان محسن، وصالح جمعة وأحمد فتحي.

وقال عبدالحفيظ: «أهدرنا العديد من الفرص السهلة خلال مباراة الإنتاج، وهو نفس سيناريو مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني»، وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «نسعى للضغط على الزمالك وبيراميدز من خلال مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري».

في المقابل، أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن محمد الحنفي حكم مباراة فريقه أمام الإنتاج كان لا بد أن يتعامل بميزان واحد في لعبة محمود حمادة ورمضان صبحي، مضيفاً أن الإدارة قررت التقدم بتظلم لاتحاد الكرة بعد طرد حمادة.

وقال مهدي إن الطرد أفسد المباراة وجعل مختار مختار المدير الفني للإنتاج، يغير فكره ولا يدفع باللاعب جيميس تيدي، وأضاف: «في الشوط الأول الأهلي فشل في اختراق دفاع الإنتاج وسنتظلم على طرد محمود حمادة حتى نخفف عقوبة الطرد المباشر على اللاعب بإيقافه مباراتين».. وتابع مدير الكرة بالإنتاج، أن عامر عامر حارس المرمي قدم مستوى مبهراً، ما دفع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتصفيق له في كل كرة يتصدى لها، قائلاً: «مصير عامر عامر من الانتقال للأهلي سيتحدد في نهاية الموسم، والحارس يستحق الانضمام للمنتخب، ولولا وجوده أمام الأهلي لخسر الإنتاج بأكثر من 3 أهداف».