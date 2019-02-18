نجاح كبير لمونديال الشارقة للإعاقة الحركية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول فعاليات بطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر «الشارقة 2019»، التي استضافتها الشارقة منذ 11 حتى 16 فبراير الجاري، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وطارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، ورودي فان دن أبيل، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر، إضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وأحرز لاعبو الإمارات إنجازات تاريخية مشرّفة وحلّوا في المركز الثاني ضمن جدول الترتيب، محققين 71 ملونة، منها 22 ذهبية، و25فضية، و24 برونزية، فيما كان المركز الأول من نصيب تايلاند بعد أن حصد أبطالها 97 ميدالية ملونة بواقع 32 ذهبية، و41 فضية، 22 برونزية وتقدم طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة العليا بالشكر خلال كلمة ألقاها نيابة عن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا، الى رؤساء وأعضاء الوفود واللجان والاتحادات الرياضية المحلية والعربية والدولية، مشيراً إلى دورهم وجهودهم الكبيرة في نجاح الدورة، على صعيد التنظيم والميداليات والأرقام التي تم تحقيقها.

وأوضح بن خادم أن البطولة التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ساهمت بتعزيز مهارات 555 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، لاسيما أبطال الإمارات الذين حصدوا 71 ميدالية ملونة، بينها 22 ميدالية ذهبية، ومنحت العديد منهم فرصة التأهل الى بطولة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، كما كانت المحطة الأولى للمستجدين من اللاعبين في مسيرتهم الرياضية.

واختتم بن خادم كلمته بشكر المتطوعين، والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية، وإلى الرعاة على دعمهم المتميز ودورهم الحضاري في إظهار البطولة بمستويات تليق بمكانة إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الإمارة بختامها لهذه الدورة التي استضافتها للمرة الثانية في تاريخها، تطوي صفحة من صفحاتها المشرقة، التي وضعت الإنسان والارتقاء به في مقدمة الأولويات.

وتفضل الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه طارق سلطان بن خادم في ختام الحفل بتكريم رؤساء الوفود المشاركة، والرعاة الداعمين الذين أسهمت جهودهم في إثراء هذا الحدث الرياضي.

وشملت قائمة تكريم الرعاة كلاً من: الراعي الذهبي التي تضم، هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وشركة تلال العقارية، والشركاء الاستراتيجيين ممثلين بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي، والناقل الرسمي مواصلات الشارقة، والشريك الإعلامي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، إلى جانب الرعاة المشاركين كدائرة الأشغال العامة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، والجامعة الأمريكية بالشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية، وشرطة الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبعي وإعادة التأهيل.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نصير المعاقين على دعمه اللامحدود للرياضة بشكل عام ورياضة ذوي الإعاقات خصوصاً، مؤكداً على أن هذه الجهود الخيّرة أسهمت في جعل إمارة الشارقة قادرة على استضافة البطولة التي وصفها بالحدث المهم والكبير لذوي الإعاقة الحركية والبتر، بمشاركة لاعبين ولاعبات 50 دولة من كافة أرجاء المعمورة مشيراً إلى الجهود الكبيرة والعمل المتواصل من أعضاء اللجنة المنظمة على إنجاح البطولة بشكل لافت.

وثمن رئيس مجلس الشارقة الرياضي جهود المؤسسات المشاركة والراعية إلى جانب المتطوعين، كما تقدم بالتهنئة والمباركة لأبناء الإمارات الذين شاركوا في البطولة ونجحوا في رفع اسم وعلم دولة الإمارات عالياً بهذا المحفل الدولي، وحصد الميداليات حيث كانوا خير سفراء لها في هذا الحدث العالمي متمنيا لهم التوفيق في البطولات المقبلة.

وتسلمت تايلاند رسمياً خلال ختام الحفل علم استضافة البطولة للعام2021، لتكون بذلك الوجهة الجديدة للأبطال العالميين من ذوي الإعاقات الحركية والبتر من مختلف أنحاء العالم.

رئيس الاتحاد الدولي يشيد بالبطولة

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تقدم رودي فان دن أبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر بالشكر الجزيل لإمارة الشارقة على استضافتها المتميزة للبطولة، حيث استهل كلمته بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على جهوده الكبيرة والملموسة على صعيد رعاية الرياضيين ذوي الإعاقات، وتوجيهاته ودعمه الذي كان له الأثر الكبير في استضافة هذا الحدث الرياضي المتميز.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر بالشكر للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة لجهوده ودعمه الحثيث ومتابعته المتواصلة، وطارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة على ما قدمه من دعم ومساندة طوال أيام الحدث، كما شكر المتطوعين، والإعلام المحلي الذي قدم عملاً كبيراً أسهم في إنجاح البطولة، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة قدمت على مدى ستة أيام تظاهرة رياضية مميزة بمشاركة دولية واسعة وصلت إلى 50 دولة يمثلها 555 لاعباً ولاعبة.

وهنأ أبيلي اللاعبين واللاعبات على أدائهم المتميز، وعلى الإنجازات التي حققوها، مؤكداً أن البطولة كانت ثرية وقوية في منافساتها التي كشفت عن العديد من المواهب والأبطال، كما أشاد بالبطولة وبالافتتاح الذي قدمته إمارة الشارقة للحدث.

الهند ثالثاً وتمثيل مشرف للجزائر

حجزت الهند موقعها في المركز الثالث لترتيب المنافسات التي احتضنها كلّ من نادي الثقة للمعاقين، والجامعة الأمريكية بالشارقة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، بعد أن أحرزت 61 ميدالية ملونة منها21 ذهبية، و19 فضية، و21 برونزية، فيما حلّت الجزائر في المركز الرابع بعد أن خطف لاعبوها 23 ميدالية، 14 ذهبية، و7 فضيات، وبرونزيتين، لتتفوق على كلّ من المنتخب الروسي الذي حقق لبلاده 37 ميدالية، منها 12 ذهبية، و4 فضيات، و21 برونزية، تلتها الصين التي حققت 32 ميدالية بواقع 10 ذهبيات، و10 فضيات، و12 برونزية، لتكتفي إستونيا بالمركز السابع برصيد 13 ميدالية، 10 ذهبيات، و3 برونزيات.