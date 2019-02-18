شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحافظ على صدارة دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة من دوري أقوياء اليد عن فوز شباب الأهلي على بني ياس 35-21، والعين على الجزيرة 30-27 والشارقة على الوصل 27-22 ، والظفرة على الوحدة 24 -17، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 24 نقطة محافظاً على الانفراد بالصدارة والشارقة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة والوصل في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، والنصر رابعاً برصيد 18 نقطة والعين خامساً برصيد 16 نقطة والجزيرة في المركز السادس برصيد 14 نقطة، والظفرة سابعاً برصيد 12 نقطة والوحدة ثامناً برصيد 10 نقاط، وبني ياس تاسعاً برصيد 9 نقاط.

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