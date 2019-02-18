جيرونا يهزم الريال ويقدم هدية لبرشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

حقق برشلونة المتصدر فوزاً صعباً في المرحلة ال 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم بتخطيه ضيفه بلد الوليد 1-صفر من ركلة جزاء لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأراح المدرب إرنستو فالفيردي ثلاثة لاعبين أساسيين هم لاعبا الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش والبرازيلي فيليبي كوتينيو والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز للاستفادة من جهودهم في المباراة ضد ليون غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ودفع بالغاني كيفن-برانس بواتنغ وكارليس ألينيا والفرنسي عثمان ديمبيلي بدلا منهم.

وعجز العملاق الكتالوني عن إنهاء هجمة واحدة بالشكل المطلوب حتى جاء الفرج من ركلة جزاء عندما سقط جيرار بيكيه داخل المنطقة اثر تدخل من جانب ميتشل انبرى لها الأرجنتيني بنجاح مفتتحا التسجيل (43) رافعا رصيده إلى 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

حرم حارس بلد الوليد جوردي ماسيب في الشوط الثاني فريقه السابق برشلونة من إضافة هدف ثان وتصدى لعدة فرص خطرة من بينها ركلة جزاء لميسي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط على أتلتيكو مدريد الذي فاز بهدف وحيد أيضا على مضيفه رايو فايكانو السبت، و9 نقاط عن ريال مدريد الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام جيرونا المتواضع 1-2 هي الأولى له بعد خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد المنتشي هذا الأيام بإنتصاراته المحلية والأوروبية الأخيرة التسجيل على ملعبه سانتياغو برنابيو بهدف للبرازيلي كاسيميرو (25)، قبل أن يعادل جيرونا بهدف الأوروجوياني كريستيان ستواني (65 من ركلة جزاء)، ويحقق هدف الفوز عبر بورتو (75)، في مباراة أنهاها النادي الملكي بعشرة لاعبين بعد طرد قائده قلب الدفاع سيرخيو راموس في الدقيقة 90 لنيله إنذارا ثانيا للخشونة، علما بأن بطاقته الأولى كانت بسبب لمسة يد احتسبت على أثرها ركلة الجزاء لجيرونا.

وبفوزه، حقق جيرونا فوزه الأول في الليجا منذ 25 نوفمبر الماضي.

على خط آخر، يقترب الهولندي أريين روبن (35 عاما) نجم بايرن ميونيخ من الرحيل عن قلعة البافاري نهاية الموسم بعد 10 سنوات لكن اللاعب لا يزال يحظى بدعم الإدارة ويعلق: «لا أحاول ادعاء الشباب على الأقل ليس في مجال كرة القدم لكنني ما زلت جناحا في واحد من أفضل الفرق الأوروبية».

وأكد روبن، الذي سيغيب غدا بداعي الإصابة عن مواجهة ليفربول، عدم استعداده للسير على خطى زميله السابق في تشيلسي فرانك لامبارد بالتدريب وقال: «ما زلت قادرا على اللعب، ربما ألعب في إسبانيا أو إنجلترا أو اي مكان آخر، ما زالت لدي الرغبة في التعلم وتطوير أدائي، على سبيل المثال تعلمت من جوارديولا وأنا في ال29. إنه مدرب مميز يتنفس الكرة على مدار الساعة ومهووس بالاستحواذ. من الصعب علي القول إنها كانت أفضل فترة في حياتي لكنني حقا أحببت تدريبه للبايرن». وتابع روبن: «أنا من أشد المعجبين بجوارديولا واستمتعت باللعب تحت قيادته فأنا لاعب هجومي وأحب الهيمنة على مجريات المباراة لكن في نهاية المطاف بدأت أفكر مثل المدرب، علي البحث عما يميز كل لاعب في الفريق وعن أفضل موقع له وعن أفضل تكتيك».

وعن مورينيو الذي دربه بين عامي 2005و2007 قال: «لعبنا مع مورينيو كرة هجومية جدا، مهاجمين وجناحين وأكثر شيء أتذكره عن تلك التشكيلة التوافق والانسجام. مورينيو بث فينا روح الحماس وحصد تشيلسي أول لقب منذ 50 عاماً وبالنسبة لي كان ذلك خطوة كبيرة جداً في مسيرتي فقد كنت في العشرين من العمر وألعب لأول مرة خارج هولندا».

روبن لن يعتزل نهاية الموسم بل يحلم بتجربة جديدة لكنه يفكر أن ينهي موسمه الأخير بشكل مثالي ويتطلع للمشاركة في مباراة الإياب أمام ليفربول الشهر المقبل، ويعلق روبن الذي فاز في الأنفيلد مرتين بالدوري وخسر 4 مرات منها مرتان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 و2007 بقميص البلوز في قمة معارك مورينيو - بينيتز: «حينها كان ليفربول فريقا قويا جدا، فاز بلقب أوروبا 2005 ورغم فارق ال37 نقطة مع تشيلسي ظل لاعبو ليفربول يشكلون خطرا في المواجهات الأوروبية، الآن أعتقد أن الفريق تطور بشكل أكبر بفضل مدربه كلوب، وصل لنهائي أوروبا الموسم الماضي وينافس على لقب الدوري حاليا والتحدي سيكون كبيرا إذا ما واصل التركيز على صراعه مع سيتي. كلوب مدرب يبث الشجاعة في لاعبيه وقد كانت مواجهاتنا أمامه عندما كان مدربا لدورتموند نارية دائما». سينظر كلوب لمواجهة الغد على أنها ثأرية من الخصم الذي طالما أذاقه مر الهزيمة في البوندسليجا فيما سينظر اليها لاعب البايرن السابق شاكيري على أنها استعراض قوة.

قال روبن: «أعتقد لو سألتموني من هو أسوأ ملعب بالنسبة لي سأقول الأنفيلد، لا بد أن يكون هناك خصم واحد تفضل مواجهته وآخر لا تحب مواجهته في ملعبه».

ولم تطأ اقدام لاعبي البايرن ملعب الأنفيلد منذ 1981 (نصف نهائي البطولة وانتهت المباراة صفر-صفر تأهل بعدها ليفربول بفضل الهدفين اللذين سجلهما في مباراة الذهاب ليصعد للنهائي ويهزم الريال) لذا لا يوجد في معقل النادي الألماني من يمكن الرجوع إليه لطلب المعلومات عن تلك الأمسيات الأوروبية المجنونة في الأنفيلد ويعتقد روبن أن هذا يؤثر كثيرا على بعض اللاعبين ويقول: «القوة الذهنية للاعبين تلعب دورا في المواجهة، قد يتأثر بعض اللاعبين بأجواء الملعب لكن يجب التركيز في المباراة فقط. لم يعد فريقنا يضم الكثير من الشباب الآن والجميع يعلم أن أجواء الأنفيلد هي واحدة من الأفضل في أوروبا لذا علينا الحذر».



«ذا روبن»



يصف روبن فوزه بالثلاثية مع بايرن في عهد المدرب هاينكس بالذهبية في مسيرته ويحتفظ الجناح المميز بماركته التجارية «ذا روبن» التي تلخص مهارته في جر المدافع بعيدا عن منطقة الجزاء ثم الالتفاف بشكل مفاجئ ما يسبب اختلال توازن المدافع ليخترق الصفوف ويسجل هدفا. شاهد المدافعون حيلة روبن على مدى 19 عاما لكنهم حتى الآن لم يستطيعوا التعامل معها بشكل مثالي ويعلق: حسنا، إذا فعلت الحيلة في الوقت المناسب سيفاجأ الخصم، أهم شيء هو التوقيت، يمكن أن اشعر بالفخر لأن الناس في هولندا وفرنسا وألمانيا تطلق على هذه الحركة ذا روبن.

قبل 15 عاما اشترى البرتغالي مورينيو النجم الهولندي لتشيلسي ومعه فاز بلقبي دوري وكأسين وكأس اتحاد ثم انتقل للريال وفاز معه بلقب الليجا وبعدها 7 ألقاب بوندسليجا بقميص البايرن و4 كؤوس ولقب أوروبي وهو الذي قاد منتخب هولندا لنهائي مونديال 2010 ونصف نهائي مونديال 2014.