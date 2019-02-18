الشارقة يسطع في «الفيروز الأزرق» ويحقق نصر الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يبدو أن كل طرق درع دوري الخليج العربي تؤدي إلى الإمارة الباسمة، بعدما ابتسمت نتائج الجولة 15 من المسابقة لصالح الشارقة الذي خدم نفسه واستفاد من هدايا الخصوم، لينجح في توسيع الفارق بينه وبين العين الوصيف إلى 5 نقاط.

حقق الشارقة 3 نقاط جديدة وانتصار الموسم الذي جاء أقرب إلى «دراما» بفوزه التاريخي على النصر في التدشين المحلي لملعبه الجديد بهدف من توقيع لاعب الرأس الأخضر ريان منديز، ليكون أول فريق يحقق النصر على ملعب آل مكتوم الجديد، ويكون منديز أول لاعب يهز الشباك محليا في «الفيروز الأزرق».

وضرب الشارقة بفوزه على النصر سربا من العصافير بحجر واحد، حين استطاع أن يحقق فوزه الثاني إيابا، والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للأسبوع السادس عشر على التوالي (15 جولة هذا الموسم، وجولة في نهاية الموسم الماضي)، كما استطاع الوصول إلى النقطة 37 في رحلته نحو استرداد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.

ومضى الشارقة على درب النجاح، مستفيداً من فكر مديره الفني المواطن عبدالعزيز العنبري، وتألق عناصره، سواء من لاعبين محليين أو أجانب بقيادة المايسترو كورونادو، مع تسجيل استمرار صيام الهداف البرازيلي ويلتون سواريز للأسبوع الثالث تواليا.

وكانت تقنية «الفار» النجم الأبرز في قمة الأسبوع الخامس عشر، بعدما حرمت كل فريق من هدف، حيث تم إلغاء هدف شرقاوي في الشوط الأول، قبل أن يتدخل «الفار» لإلغاء هدف للنصر في الوقت القاتل من زمن المباراة، وسط دموع سيف راشد لاعب الشارقة الشاب الذي كانت دموعه شاهدة على ما يفكر به لاعبو «الشارقة» هذا الموسم.

ولعب النصر 45 دقيقة بصفوف ناقصة بعد حصول طارق أحمد على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على سيف راشد، وسعى المدرب بينات مدرب «العميد» إلى إجراء تغييرات تكتيكية من أجل التعامل مع النقص العددي، لينجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل الذي تم إلغاؤه بسبب مشاركة اللاعب نيغريدو بالكرة التي سجلت في شباك الملك.

وكانت دموع سيف راشد عقب هدف التعادل، مرآة لحجم الآلام والمرارة التي أصابت عناصر الفريق الأبيض، قبل أن يسهم «الفار» في تغيير قرار الحكم محمد عبدالله، الذي أشار بعدها إلى حالة تسلل، ليتحول الغضب الشرقاوي إلى فرحة هستيرية، ويعيش لاعبوه نشوة الانتصار مع جماهيرهم على الطريقة الإيسلندية.

أما النصر، فقد خرج بمرارة خسارة جديدة، بعدما لعب «الفار» دورا مؤثرا في تحديد نتائج الفريق للمباراة الرابعة على التوالي، أمام الجزيرة وعجمان والشارقة في الدوري، وشباب الأهلي في كأس رئيس الدولة.

ومني النصر بالخسارة السابعة هذا الموسم، ليجد نفسه عاشرا في جدول الترتيب، وليصبح على مشارف الفرق التي تعيش دوامة الخطر، وإن كان يمتلك من مؤهلات وقدرات مالية وفنية تؤهل الفريق للوجود بين فرق المربع الذهبي على أقل تقدير.

ولم يفلح الفريق الأزرق حتى الآن، في تذوق طعم النصر مع مديره الفني الجديد، والذي بات ثالث مدرب يتولى قيادة «العميد» هذا الموسم بعد الصربي يوفانوفيتش والبرازيلي زاناردي، علما أن الفريق لعب مباراتين في الدوري حتى الآن تحت قيادة المدرب بينات، نال خلالهما نقطة واحدة من تعادل دراماتيكي مع عجمان، مقابل الخسارة أمام الشارقة في الدوري، بعد أيام من وداع مسابقة كأس رئيس الدولة بعد خسارته أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وبعدما خدم الشارقة نفسه بالفوز ونيل النقاط الثلاث، كان يوم الجمعة 15 فبراير/ شباط أقرب إلى يوم السعد بالنسبة لأهل الإمارة الباسمة، بعدما شهد سقوط تاريخي للعين حامل اللقب في ملعب حمدان زايد أمام الظفرة بثلاثية نظيفة، في لقاء كشف حجم العيوب والمشاكل الفنية التي يعانيها البطل هذا الموسم، خاصة بعد رحيل مديره الفني الكرواتي زوران إلى الهلال السعودي.

ولم يحصد العين سوى على 4 نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة، بعدما تعادل سلبا مع فريق الإمارات، ليعود ويفوز على الوحدة في مباراة مؤجلة من الجولة 13، قبل أن يخسر أمام الظفرة بالثلاثة، وينال الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

ولم يقدم العين المستوى المأمول منه، أو ينجح في استغلال فوزه ب«الكلاسيكو»على حساب الوحدة، بعدما وجد نفسه متأخرا بهدف بعد مرور 82 ثانية من صفارة البداية، قبل أن ينهار في الدقائق الأخيرة ليمنى مرمى الحارس خالد عيسى بهدفين جديدين.

وفي العوير، سارت الأمور بالنسبة إلى شباب الأهلي كما كان يشتهي، حين نجح في التقدم بهدف الإكوادوري أيوفي العائد إلى التسجيل بعد طول غياب، ثم أضاف الهدف الثاني عبر الأرجنتيني ايميليانو، ليبدو وكأنه يسير نحو الدخول منافسا قويا على صدارة الترتيب.

لكن أداء الفريق الأحمر والأخضر، سجل تراجعا كبيرا، ليمنح المنافس البرتقالي فرصة العودة وتقليص الفارق عبر العملاق السنغالي بابا ماما تيام قبل نهاية الشوط.

ولم يفلح لاعبو المدرب الأرجنتيني اروابارينا في «قتل اللقاء» بتسجيل الهدف الثالث، ما منح المنافس فرصة خطف نقطة ثمينة بتسجيل التعادل عبر تيام نفسه، ليسجل اللاعب ثنائية، أثبت بها قدرته على أن يكون رجل الحسم في المباريات الصعبة.

وحافظ عجمان على سجله خاليا من الهزائم للجولة الرابعة، ليحصد التعادل الرابع على التوالي والخامس هذا الموسم، وليصبح صاحب الخماسيات الثلاث (5 انتصارات، و5 تعادلات، و5 هزائم).

ونجح عجمان في عرقلة شباب الأهلي وحرمان الفرسان من الفوز الذي كان بأمس الحاجة إليه، ولتتقلص آمال الفريق في المنافسة على اللقب الغالي، وليهدر فرصة مثالية للاقتراب أكثر من الشارقة الذي بات يبتعد عنه بفارق 8 نقاط.

ترتيب الهدافين

لم يشهد صراع صدارة ترتيب الهدافين أي تغيير، بعدما حافظ علي مبخوت والبرازيلي ويلتون سواريز على وجودهما في قمة ترتيب هدافي دوري الخليج العربي، بعدما غاب الأول بسبب الإيقاف، وواصل الثاني الصيام عن هز الشباك، في الوقت الذي تقدم به الأرجنتيني تيغالي إلى المركز الثاني برصيد 13 هدفاً.

وهنا سجل أبرز الهدافين:

15 هدفا: علي مبخوت (الجزيرة)، والبرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة).

13 هدفا: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة).

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12 هدفا: الإسباني كوندي (بني ياس).

11 هدفا: الإسباني نيغريدو (النصر).

10 أهداف: السويدي بيرغ (العين).

9 أهداف: البرازيلي كايو (الوصل) وخلفان مبارك (الجزيرة).

8 أهداف: الجزائري محمد بن يطو (الفجيرة)، المغربي مراد باتنا (الوحدة)، البرازيلي كورونادو وريان منديز (الشارقة)، الإكوادوري أيوفي (شباب الأهلي)، والبرازيلي ليوناردو (الوحدة).

5 أهداف و500 نقطة للجزيرة

بات فريق الجزيرة ثاني فرق دوري الخليج العربي الذي يصل إلى حاجز ال500 نقطة منذ بداية عصر الاحتراف، بعدما أضاف 3 نقاط جديدة إلى رصيده بفوزه الكبير والمستحق على الفجيرة الجريح بخماسية نظيفة.

وتمكن الجزيرة من التمسك بالمركز الثالث، والحفاظ على فارق النقاط الست التي تفصل بينه وبين صدارة جدول الترتيب العام للمسابقة.

وعاد «فخر أبوظبي»، إلى لغة الفوز من جديد بعد خسارة المرحلة الأولى إيابا أمام شباب الأهلي، حين سجل انتصارا كبيرا وساحقا على رجال المدرب المواطن عبد الله مسفر، في ليلة افتقد فيها خدمات الهداف علي مبخوت، دون أن يتأثر فنيا وتهديفيا، بعدما عرف طريق الوصول إلى مرمى المنافس من خلال الكرات الساقطة خلف الدفاع، ليستغل سرعة الغاني اسانتي الذي سجل ثنائية، في مباراة استرد بها فعالية النجم خلفان مبارك الذي أعاد إلى الأذهان مراحل التوهج في الدور الأول قبل كأس آسيا.

وكان الانتصار على الفجيرة هو الفوز رقم 149 للجزيرة في 255 لعبها منذ بداية عصر الاحتراف، ليصل إلى النقطة 500 في رحلته بالمسابقة، مقابل 53 تعادلا و53 خسارة، ليصل بذلك إلى النقطة 500 وليكون ثاني فريق يصل إلى حاجز ال 500 نقطة خلف العين الذي يمتلك في رصيده 527 نقطة.