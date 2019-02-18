الوصل في خطر.. و«الدكتور» لم يجد دواء لـ «النواخذة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

بات دبا الفجيرة قريباً من وداع عالم المحترفين، حين تعرض النواخذة لخسارته رقم 13 بعد مرور 15 جولة، ليتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط.

وسقط دبا الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الوحدة الذي حقق فوزه الثاني في المباريات الثلاث التي لعبها تحت قيادة المدير الفني الهولندي تين كات.

وأصبح دبا الفجيرة بحاجة إلى ما يشبه المعجزة حتى يضمن الاستمرار لموسم جديد في عالم الأضواء، خاصة في ظل سلسلة النتائج السلبية التي حصدها هذا الموسم، بعدما أصبح أقرب إلى حصالة للأهداف في مواجهات الخصوم، بعدما اهتزت شباكه 41 مرة حتى الآن. ولم يكتب لفريق الإمارات أن يخرج من النفق المظلم، حين أضاع فرصة تحقيق الفوز على حساب ضيفه اتحاد كلباء، بعدما تقدم بهدف متأخر للمالي دياباتي، لكن ركلة جزاء بعد دقيقتين من هدفه ساعدت أبناء كلباء على نيل نقطة غالية ليعزز بها النمور رصيدهم إلى 19 نقطة، ليصبح الفريق قريباً من تحقيق الإنجاز الأبرز بالبقاء لموسم جديد بين الكبار للمرة الأولى في عالم المحترفين.

ورفع الإمارات غلته إلى 11 نقطة، ليقلص الفارق عن الفجيرة صاحب المركز الحادي عشر إلى نقطتين فقط، لتصبح المباريات المقبلة للفريقين أقرب إلى نهائي كؤوس، خاصة أن تعثر أي منهما قد يسهم في تعقيد مهمته بتحقيق حلم الاستمرار مع الكبار. وكان الفجيرة قد فشل في تحقيق الفوز للجولة الثامنة على التوالي، ولم يفلح التغيير الفني بإقالة المدرب التشيكي هاشيك وتعيين المواطن الدكتور عبدالله مسفر في إيجاد الدواء لداء سوء النتائج الذي يعانيه الذئاب هذا الموسم.

ولا يعتبر الوصل العريق في مأمن من لعبة خطر الهبوط، بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة بعد الهزيمة التي مني بها أمام بني ياس 1-2، ليبقى«الإمبراطور» على بعد 3 نقاط من فريق الإمارات وصيف القاع. من جهته، أصبح بني ياس «الحصان الأسود» لدوري الموسم الحالي، بعدما حقق فوزه السادس هذا الموسم، والرابع على التوالي حين أسقط مضيفه الوصل.

واستطاع بني ياس أن يتمسك بالمركز الخامس، وأن يحفظ لنفسه فرصة الدخول في دائرة الأربعة الكبار بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، بعدما كان قد تغلب على كل من شباب الأهلي 3-صفر، ودبا الفجيرة 6-1، والفجيرة 4-صفر.

وأثبت الفريق تميزاً فنياً واضح المعالم من خلال بصمة مديره الفني غوريتش الذي أحسن توظيف قدرات عناصره سواء من لاعبين محليين أو أجانب مستفيداً من تألق البرازيلي روبسون دفاعياً، وتحركات أورتيغا الذي نجح في ترك بصمة تهديفية للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان قد سجل هدفه الأول في الجولة السابقة في مرمى الفجيرة. وحافظ بني ياس على سجله خالياً من الهزائم للجولة السادسة على التوالي، بعدما كان الفريق قد مني بالخسارة الأخيرة أمام العين في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.