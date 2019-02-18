الهاشمي يهدي بولينج الإمارات فضية عربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لاعب منتخب البولينج سيد إبراهيم الهاشمي فضية البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الرجال والخامسة لمنتخبات السيدات للبولينج التي انطلقت أمس الأول بالمركز الدولي للبولينج للقوات المسلحة بالقاهرة، والتي تستمر حتى 22 فبراير الجاري، وشهدت البطولة مشاركة 70 لاعباً ولاعبة من 7 دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عُمان، العراق ومصر مستضيفة البطولة التي تشهد منافسات الفردي والزوجي والثلاثي لفئة الرجال والفرق للرجال والسيدات.

ويمثل فوز الهاشمي إنجازاً جديداً للبولينج الإماراتي، وجاء فوزه بفضية الفردي في افتتاح البطولة بمجموع 1391 بمعدل 231 من أصل 6 أشواط في المسابقة، بعد أن أحرز ذهبية تلك الفئة اللاعب المصري إسلام عيد بمجموع 1399 بمعدل 233 من أصل 6 أشواط في المسابقة.وأهدت البعثة فضية البطولة العربية للقيادة الرشيدة، وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً من رئيس اتحاد الإمارات للبولينج محمد خليفة القبيسي هنأ خلالها بهذا الإنجاز، متمنياً التوفيق للمنتخب في بقية منافسات البطولة العربية.