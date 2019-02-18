منافسات قوية في كأس العالم لرماية أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تنظمها للعام الرابع على التوالي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة وتستمر حتى 24 فبراير، وذلك على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف مدينة العين.

ورحب سموّ الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف بالمشاركين في منافسات البطولة، وأضاف سموّه في رسالة إلى المشاركين بكتيب البطولة: يأتي اهتمامنا بهذا الحدث السنوي ليعبّر عن التزامنا الحقيقي بتعزيز رياضة الرماية وفي الواقع، طالما كان وسيكون لهذه الرياضة دور بارز في إثارة الحماس وترسيخ الاعتزاز الوطني وتشجيع المزيد من الأشخاص على تبني الروح الحقيقية للرياضة، وخصوصاً فيما يتعلق بالسعي نحو النجاح والتفاعل مع الآخرين واكتساب الصفات الشخصية المطلوبة والمهمة لتحقيق مستقبل مشرق وباهر.

وأضاف: مما لا شك فيه أننا على موعد جديد مع نخبة من العروض الرياضية المتنوعة التي تتخلّلها هذه المنافسة من بدايتها وحتى اختتام منافسات البطولة، معبراً عن خالص امتنان سموه وتحياته للجميع على ما بذلوه من جهود وإسهامات وتعاون فائق أثمر رفع مستوى المنافسة والارتقاء بمعاييرها.

وفي ختام كلمته دعا سموّه جميع المشاركين إلى التحلي بالروح الرياضية ومبادئ اللعب النظيف واغتنام هذه الفرصة لتوطيد العلاقات فيما بينهم. وأقيمت أمس ثلاث مسابقات متنوعة في المسابقة الأولى البندقية 50 متراً ساكتون ( ناري ) ثلاثة أوضاع للسيدات فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطلة كيو بنج ذاهانج من الصين، تلاها في المركز الثاني والميدالية الفضية البطلة إليك شليجر من المانيا، بينما جاءت البطلة الصينية زيا هونج باي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي المسابقة الثانية البندقية 10 أمتار ضغط هوائي رجال من الوضع وقوف فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية رادوسلاف مالينوفسكي من سلوفاكيا، وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية البطل أندريا دوروشنكو من أوكرانيا، بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية البطل لي سون جوشل من كوريا الجنوبية.

وفي نفس المسابقة للفرق فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الصيني، وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية الفريق الأوكراني، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب الفريق الكوري الجنوبي.