منتخب الشطرنج يشارك في بطولة الفرق العربية بتونس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور سرحان المعيني وحضور عبدالعزيز الخوري، نائب رئيس اتحاد الشطرنج ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد وفوزية عباس الأمين المالي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد وطارق الخوري نائب رئيس اللجنة الفنية وهشام الطاهر وعبدالله عبدالرحمن عضوي مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد.

واعتمد الاجتماع موعد عقد الجمعية العمومية العادي للاتحاد بتاريخ 28 مارس المقبل، كما ناقش الاجتماع عدداً من الأمور الفنية في مقدمتها نتائج بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف، ونتائج درع التفوق العام ونتائح أفضل لاعب ولاعبة للموسم الرياضي 2018، وسيقيم الاتحاد حفل ختام الموسم الرياضي لعام 2018 خلال شهر مارس المقبل، وتم تكليف مهدي عبدالرحيم بالإشراف على عملية الإعداد للحفل.

واعتمد الاتحاد تشكيل وفد منتخبنا الوطني المشارك في بطولة الفرق العربية في تونس الشهر المقبل برئاسة الدكتور سرحان المعيني وهدى النعيمي إدارية لمنتخب السيدات واللاعبين، جاسم الحوار وعمر نعمان وعمران الحوسني وعمار السدراني ومعهم المدرب قسطنطين لاندا، و5 لاعبات هن آمنة نعمان ووافية درويش وعائشة سرحان وياسمين علي وروضة السركال ومعهن المدرب والتر.

و قرر اتحاد الشطرنج عدم تجديد عقد الأستاذ الدولي الكبير فيكتور موسكالينكو مدرب منتخب الناشئين، وتكليف اللجنة الفنية بالبحث عن مدرب عالمي.

ووجه الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الشكر إلى الأعضاء وإلى جميع الداعمين للاتحاد والأندية الشريك الاستراتيجي على ما حققه الاتحاد خلال عام 2018، والمكاسب الإدارة والفنية والتي كانت أبرزها حصول الاتحاد على 46 ميدالية ملونة في المشاركة العالمية والقارية والعربية أبرزهم حصول سالم عبدالرحمن بطولة العرب للرجال والتأهل لبطولة العالم ووصوله إلى التصنيف 70 على العالم وكذلك عمران الحوسني الذي نجح في الفوز بالميدالية الفضية في بطولة آسيا الغربية والموهبة القادمة بقوة لشطرنج الإمارات راشد الحمادي الذي أحرز الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الغربية تحت 6 سنوات، وكذلك حققت فتيات الإمارات العديد من الإنجازات أبرزهن روضة السركال بطولة مدارس العالم ووافية درويش بطولة العرب.