راشد بن سعود يتوج الفائزين في بطولة أم القيوين لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:مصعب الفكي

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، ختام بطولة أم القيوين لكرة القدم التي اختتمت أمس الأول بالنادي العربي بأم القيوين، وتوّج سموه الفائزين بالمراكز الأولى، وحصد فريق أصباغ ناشونال، المركز الأول ونال كأس البطولة.

وشهدت البطولة في نسختها السادسة عشرة، حضوراً مميزاً من قبل أعيان المنطقة وممثلي رعاة الحدث والجماهير، وكانت البطولة انطلقت بملاعب النادي العربي في 2 فبراير/‏ شباط الجاري بمشاركة 16 فريقاً.

بدأ الحفل بوصول سمو راعي الحفل ثم عزف السلام الوطني، وبعد ذلك تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت إقامة عروض بصرية وألعاب نارية، ليقوم سمو ولي عهد أم القيوين راعي الحفل، بتكريم الشركات الراعية التي ساهمت في نجاح الحدث وكان من بينها تكريم نايف عبدالله الموسى من مجموعة الموسى، كما تم تكريم الحكام وشركاء النجاح.

وحصد فريق أصباغ ناشونال، اللقب بعد فوزه على فريق الاتحاد الرياضي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين1-1، سجل فريق أصباغ ناشونال الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وبعد مرور سبع دقائق أدرك فريق الاتحاد التعادل بواسطة شعيب الخدير وانتهى الشوط الأول بالتعادل وفشل الفريقان في زيارة الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل، ويلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لفريق أصباغ ناشونال.

وحصل فريق أمبيشن الرياضية الذي يشارك لأول مرة في البطولة، على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أبطال الملاعب بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونال فريق أصباغ ناشونال البطل، مبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما نال فريق الاتحاد الرياضي الثاني مبلغ 60 ألف درهم والميداليات الفضية، فيما حصل فريق أمبيشن الرياضية، على جائزة المركز الثالث البالغة 40 ألف درهم والميداليات البرونزية.

وحصل فريق أكاديمية المطية، على جائزة الفريق المثالي في مشاركته الأولى في البطولة ونال 10 آلاف درهم، ونالت وفاء نجعي مدربة فريق أمبيشن الرياضية كأس التميز، وحصل عصام أبوطوق لاعب أصباغ ناشونال على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وذهب لقب الهداف للاعب نكوي برنارد من الاتحاد الرياضي، وكان لقب أفضل حارس مرمى من نصيب أحمد محمد الدسوقي حارس فريق الجالية الجزائرية ونال كل واحد منهم 5 آلاف درهم.

وحظيت المباراة النهائية وحفل الختام بحضور جماهيري كبير من قبل أبناء منطقة أم القيوين، واستمتع الحضور بفقرات الحفل الرائعة، إلى جانب السحوبات التي كانت تجرى بشكل يومي خلال البطولة.