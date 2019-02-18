ملتقى الشارقة الدولي التاسع لقوى المعاقين ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق مساء اليوم النسخة التاسعة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين والذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 18-20 فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 244 لاعباً ولاعبة يمثلون 29 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى دولة الإمارات متمثلة في أندية «نادي أبوظبي للمعاقين، نادي خورفكان للمعاقين، العين للمعاقين، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للعاقين».

تقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان «صولجان، قرص، الرمح، الجلة، الوثب، العالي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

وتابع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس اللحنة المنظمة للبطولة استعدادات كافة اللجان للوقوف على آخر الترتيبات من أجل ظهور النسخة التاسعة للملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة، وأكد ابن خادم أن اللجنة المنظمة تواجه تحدياً كبيراً بإقامة الملتقى بعد انتهاء بطولة الألعاب العالمية بيوم واحد، لكنه أبدى ثقة كبيرة في قدرات كوادرنا الفنية والتنظيمية في الخروج بالملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة.

وأضاف ابن خادم أن اللجنة المنظمة لن تألو جهداً في توفير عوامل النجاح لملتقى الشارقة الدولي وصولاً إلى الغاية المنشودة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات الآن أصبحت تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأكد ابن خادم أن النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية والنسخ السابقة لملتقى الشارقة تلقي على عاتقهم مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا وترفع من تصنيفهم الدولي من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

ويشارك فريق الإمارات بعدد 54 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية: الثقة للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، أبوظبي للمعاقين، العين للمعاقين، خورفكان للمعاقين، وأعلن لاعبو الإمارات التحدي في مواجهة أبطال العالم المشاركين في البطولة حيث قال البطل الأولمبي محمد القاي: «أتطلع لتحقيق إنجاز جديد في البطولة التي لها مذاق خاص بالنسبة لي لأنها تقام في إمارة الشارقة وأسعى إلى إسعاد الجمهور الإماراتي كما أن البطولة بما تضم من أبطال العالم تعتبر تحديا خاصا لجميع لاعبي الإمارات».

وأكد احمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين مدير للبطولة على الدور الكبير للمتطوعين في إنجاح تنظيم البطولة حيث تم تشكيل لجان من المتطوعين تشارك مع كافة اللجان المنظمة في البطولة، موضحاً أن جميع اللجان المختلفة أكملت كافة الاستعدادات حيث وصلت الترتيبات ذروتها وأن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية تم الاستقرار عليها من ناحية إقامة وتنقلات الوفود وكذلك توافر سيارات الإسعاف في الملعب وتوفر وسائل نقل اللاعبين من مقر الإقامة إلى الملعب.

وثمن المستشار حميد علي العبار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدور البارز للرعاة في نجاح تنظيم الملتقى للنسخة التاسعة وقال إن البطولة تحظى هذا العام برعاية مميزة من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة تلال العقارية «رعاة ذهبيون»، وشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومطار الشارقة الدولي والناقل الرسمي للبطولة مواصلات الشارقة والراعي الإعلامي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والرعاة المشاركين دائرة الأشغال العامة ومنطقة الشارقة الطبية وشرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة ومستشفى ثومبي للعلاج الطبعي وإعادة التأهيل.

وقال عبدالغفور الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية إنه تم إعداد مركز إعلامي للبطولة مزود بأحدث الأجهزة لاستقبال الوفود الإعلامية وإمداد الإعلاميين بكافة المعلومات عن البطولة.

طارق بن خادم: الإمارات تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات