شكرا لقرائتكم خبر عن تألق تايكواندو مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق التايكوندو بنادي مليحة مراكز متقدمة في بطولة العين الأولى، عبر ثلاث ذهبيات نالها عبدالله جمال وعمرو المحمدي وياسر الريابي، وفاز زايد خالد وهاني محمد ومعاذ وليد وأحمد رزق ومحمود رمضان ومروان ممتاز بست ميداليات فضية، ودانيال خالد وسعيد مصطفى وسمير نور وأحمد إبراهيم وعبدالله محمد وكريم محمد علي ببرونزيات، ويقوم بتدريب الفريق الكابتن هشام إفقيري.

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