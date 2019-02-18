20 دولة تشارك في «دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي الحر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019 تفاصيل البطولة التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 من شهر فبراير الجاري بنادي سكاي هوك آر سي بمنطقة الليسيلي طريق دبي العين، وتحظى برعاية ودعم كبيرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويشارك في الحدث أكثر من 70 طياراً يمثلون 20 دولة بينهم دولة الإمارات واليابان وألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والإكوادور، وهو أكبر تجمع لمثل هذه البطولات في العالم حتى الآن.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت مؤتمراً صحفياً بنادي سكاي هوت آر سي مسرح البطولة، وحضر المؤتمر نصر حمودة النيادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية وأحمد بن دميثان رئيس اللجنة الفنية وطارق السعدي مدير البطولة ومنصور البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة سند الراعي الذهبي للبطولة وسالم أكرم رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات.

واستهل المؤتمر بكلمة نصر حمودة النيادي التي رحب فيها بالحضور ووجه فيها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على رعايته ودعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية عامة وللبطولة الحالية بشكل خاص مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح جميع البطولات.

وأشار إلى أن جوائز البطولة تصل إلى 70 ألف دولار أمريكي وسينال الفائز الأول في كل مسابقة 7500 دولار، واختتم النيادي كلمته بالقول «إن الألف ميل يبدأ بخطوة وما تحقق هو خطوات كثيرة وبعيدة تثلج الصدور»، وبعدها تابع الحضور مادة فيلمية تسجيلية حول بطولات الطائرات اللاسلكية.

وأشاد النجم العالمي طارق السعدي مدير البطولة بالرعاية والدعم اللذين تحظى بهما البطولة من سمو ولي عهد دبي، مؤكداً أن هناك توجيهاً من اللجنة الفنية بعد الالتزام بجدول معين بل الاعتماد على موهبة الطيارين لإثراء البطولة ليقدم كل طيار كل ما في جعبته من قدرات فنية وذهنية، مشيراً إلى أن التنافس سيكون أشبه بتحدي الذات نفسها ولذلك يتوقع الخبراء أن تبلغ الإثارة ذروتها في النسخة الحالية من بطولة العالم التي بدأت تظهر أرقاماً قياسية غير مسبوقة خاصة بها.

وقال السعدي إن البطولة الحالية تميزت بميزات كثيرة أبرزها عدد المشاركين من الطيارين والدول إلى جانب تواجد أفضل 10 طيارين في العالم، موضحاً أن هناك 3 فئات هي الطائرات اللاسلكية «هليوكوبتر» والطائرات اللاسلكية «النفاثة» والطائرات «ثري بي» التي تعمل بالمراوح والموسيقى.

وأكد منصور البلوشي الراعي الذهبي للبطولة أن ما تقدمه شركته واجب وطني تفرضه عليه كل القيم التي تربي عليها والتي غرسها القادة في شباب الوطن.

وأضاف: «أكاديمية سند تقدم الدعم الفني للبطولة كما تقدم كل الاستشارات للجهات الحكومية وهي تقوم عن قناعة وحب بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات الصلة وفي مقدمتها دائرة الطيران المدني». وقال: سيمثل الإمارات في هذه البطولة 5 طيارين بينهم أحد أصغر الطيارين في العالم وهو الموهوب ناصر أحمد ناصر وعمره 7 سنوات إلى جانب أحمد ناصر وتامر عوض الشامسي وعبدالله جاسم ومحمد دلموك الظاهري.

وقال أحمد بن دميثان رئيس اللجنة الفنية إن هناك حكاماً من ألمانيا وإسبانيا وسويسرا وماليزيا وجميعهم معتمدون من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، مشيراً إلى أن الموقع اختير بعناية وبعد عدة زيارات مكوكية إلى ألمانيا وسويسرا.

وحول حفل الافتتاح، قال سالم أكرم الحوسني إن حفل الافتتاح سيكون مبهراً وبأيد إماراتية والدعوة مفتوحة ومجانية للجمهور وسيكون هناك ألعاب للأطفال وأماكن خاصة أعدت للعائلات كما سيكون هناك خيمة تراثية ومفاجآت عديدة.