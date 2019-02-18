عمار الدوخي : حسابات الصعود تتعقد من جولة لأخرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عمار الدوخي المحلل الفني إن حسابات الصعود لدوري الخليج العربي تتعقد من جولة إلى أخرى وأوضح: حالياً هناك 4 فرق تتنافس ولا توجد فوارق تذكر في النقاط بينها، قد يتقدم فريق في الترتيب على البقية بعد نهاية جولة لكن الجولة التالية تشهد عودة الترتيب والفوارق إلى ما كانت عليها وهذا يعود إلى فرق مثل مسافي ومصفوت ففي هذه الجولة قدم مصفوت خدمة كبيرة لفرق المقدمة بفوزه على خورفكان وأعتقد ان مثل هذه النتائج ستستمر فالفرق التي لا تفكر في الصعود تلعب بدون ضغوط ما يجعلها قادرة على تحقيق نتائج جيدة أمام المرشحين الذين يقعون تحت ضغط كبير، ولذلك أنا مع الرأي القائل إن الصعود لن يحسم إلا في آخر جولة بيد أني أرى أن فريق حتا عليه مراجعة وضعه فهو يفقد نقاطاً مهمة وأمام فرق غير مرشحة، اعتقد أن مسؤولي السماوي مطالبون بأن يتوصلوا إلى حل لمشكلة إهدار النقاط قبل فوات الأوان، وبالنسبة لخورفكان واضح انه عندما يلعب بطريقة مفتوحة يجد مشكلة في تحقيق الفوز وهو أيضا معني بمراجعة وضعه.

واعتبر الدوخي أن تعادل الحمرية والعروبة في مصلحة الفريقين وهو افضل من الخسارة لكنه أكثر أهمية بالنسبة للعروبة الذي قال إنه أفضل فريق على مستوى النتائج وحتى على الصعيد الفني.

واشاد الدوخي بفريق مسافي ومدربه بوفود وقال إنه يحقق نتائج جيدة وأمام الكبار بالذات.

متمنياً ان يكون الفريق أكثر طموحاً وان يضع الصعود هدفاً طالما أنه قادر على تحقيق مثل هذه النتائج الجيدة، كما أشاد بمصفوت ومدربه بدر طبيب، ورأى أن الفوز على خورفكان بداية موفقة وفرصة لانطلاقة جديدة، ودعا الدوخي اتحاد الكرة إلى الاستماع لشكاوى الأندية من التحكيم ومن الملاعب، مبيناً أن هناك أربعة ملاعب تحتاج إلى مراجعة.