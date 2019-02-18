انطلاقة مثيرة للنسخة الـ37 من بطولة الشرطة للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، أمس، بطولة وزارة الداخلية للرماية السنوية في نسختها السابعة والثلاثين، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة،ويتنافس من خلالها 10 فرق يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية، إضافة إلى مشاركة الأشقاء في أجهزة الشرطة ووزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، والسعودية، والبحرين.

حضر الافتتاح العميد خالد علي شهيل، نائب رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد خليفة المري، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة، والعقيد مهندس سعيد سالم القرني، مدير عام اتحاد الشرطة بالمملكة العربية السعودية، والعقيد خالد عبد العزيز الخياط، رئيس اتحاد البحرين، إلى جانب عدد كبير من كبار ضباط وزارة الداخلية، وشرطة الشارقة ورؤساء الفرق المشاركة في البطولة التي تشمل العديد من المسابقات، لتعكس مهارات استخدام السلاح عند رجال الشرطة، منها الرماية بالبندقية (ضباط، ورجال، وسيدات)، إضافة إلى الرماية التكتيكية.وانطلقت في اليوم الافتتاحي من البطولة، مسابقة الرماية بالمسدس (سيدات)، وأسفرت النتائج على مستوى الفرق عن فوز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول بواقع 1312 نقطة، كما حازت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، بواقع 1294 نقطة، فيما حلّت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثالث، بواقع 1290 نقطة.

وعلى مستوى «فردي سيدات»، حصلت الرامية رقيب أول عبير حسن العلي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول، بواقع 230 نقطة، فيما حصلت الرامية المساعد أول سهير سبت البلوشي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على المركز الثاني ب230 نقطة، وحصلت الرامية مساعد أول فاطمة محمد الغاوي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، على المركز الثالث بواقع 229 نقطة.