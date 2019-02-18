فخر الدين: صراع التأهل للأولمبياد أشعل المنافسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فخر الدين عبدالمجيد، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه مدير البطولة، أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه هذا العام جاءت صعبة وقوية للغاية، وبعد كفاح وصراع بين اللاعبين نظراً لأهمية تجميع النقاط للتصنيف العالمي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 ما أشعل المنافسات.

وأضاف: «كانت جولة دبي 2019 ضمن جولات الدوري العالمي للكاراتيه مؤهلة للأولمبياد ولذلك استقطبت نخبة أبطال العالم من أصحاب التصنيف من الأول إلى السادس في التصنيف العالمي لخوض منافساتها وحصد النقاط للتأهل للأولمبياد».

وتابع: «التنظيم أضاف صفحة مشرقة جديدة إلى سجل النجاحات الإماراتية في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية الكبيرة كما جاءت جولة دبي بمثابة بروفة ناجحة لاستضافة بطولة العالم 2020».