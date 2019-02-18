لا تغيير في مراكز الهواة بأمر مسافي ومصفوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

بقيت المراكز على ما هي عليه بنهاية الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، فاستمر العروبة في المركز الأول وخورفكان ثانياً وحتا ثالثاً والحمرية رابعاً ومسافي خامساً والحصن سادساً والذيد سابعاً والعربي في المركز الثامن والتعاون تاسعاً ومصفوت العاشر، وشهدت الجولة تعادل الحمرية والعروبة، ومسافي مع حتا، وفوز مصفوت على خورفكان، فيما واصل الذيد ودبا الحصن انتصاراتهما وفازا على العربي والتعاون.

تمسك العروبة بصدارة دوري الدرجة الأولى بتعادله مع الحمرية بدون أهداف ورفع أبناء المدرب التونسي غازي الغرايري رصيدهم إلى 17نقطة، وتبدو نتيجة التعادل جيدة جدا بالنسبة للعروبة كونه حافظ على مركزه وتجنب الخسارة الثانية وكسب نقطة من منافس مباشر، وأكد أنه لا يعرف الخسارة من منافسيه المباشرين فقد فاز على حتا وخورفكان وتعادل مع الحمرية.

وعلى الجانب الآخر، فالتعادل لم يكن نتيجة مثالية بالنسبة للحمرية، ف«العنابي» كان يتطلع لتحقيق الفوز على العروبة والوصول إلى 17نقطة وتأكيد قدرته على هزيمة المنافسين المباشرين، وحاول «العنابي» الحصول على النقاط الثلاث في المباراة قبل الأخيرة من الدور الأول، لكنه اكتفى بنقطة، وشهدت المباراة احتجاجا من قبل لاعبي العنابي على التحكيم ومطالبة بركلة جزاء.

واستعاد الحمرية في مباراة العروبة الكثير من أراضيه وأدى بروح وقتالية وخرج عناصره راضين عن الأداء وبملعب مصفوت خسر خورفكان أمام «القناصة» بهدف مقابل ثلاثة وقدم مصفوت خدمة كبيرة لحتا والحمرية والعروبة وأبقى على الترتيب كما هو عليه قبل الجولة، لأن خورفكان كان سيصعد للمركز الأول حال فاز على مصفوت، لكنه بقي برصيد 16 نقطة في المركز الثاني، ونجح فريق المدرب بدر طبيب في تحقيق أول فوز في البطولة ورفع رصيده إلى أربع نقاط، لكنه مازال في المركز الأخير، ومثلت النتيجة نقلة نوعية بالنسبة لمصفوت الذي كان بحاجة إلى فوز ويعتبر فريق الجولة بلا منازع.

وبالمقابل فقد أضاع خورفكان فرصة الانفراد بالصدارة، ولم يستفد من تعادل فريقي الحمرية والعروبة ولا من تعادل حتا مع مسافي وقبل الأخضر الخسارة الثانية في البطولة بعد الأولى أمام العروبة، وفي ملعب مسافي انتهت مباراة المضيف وحتا بالتعادل وهي نتيجة لم تخدم «الإعصار» وقد تكون أفضل من الخسارة، لكن حتا كان بحاجة للفوز بعد أن تعادل مع خورفكان في الجولة السابعة وهو التعادل الثالث للفريق في البطولة مقابل أربعة انتصارات وخسارة واحدة وأضاع السماوي فرصا مهمة في اللقاء، ولعب سعيد البدواوي لاعب حتا السابق وحارس مسافي الحالي دورا كبيرا في النتيجة، وستتجه أنظار السماوي لمباراته الأخيرة مع الحمرية، وسيركز على الفوز فيها لينهي الدور الأول برصيد 18نقطة.

أما مسافي فهو حصل على نقطة ووصل إلى 12 نقطة في المركز الخامس ورغم أن مدرب الفريق قال إنهم لعبوا للفوز، لكن التعادل نتيجة جيدة بكل تأكيد مع الوضع في الاعتبار الفوارق بين الطرفين وكون حتا فريقا مرشحا للصعود، وأكد مسافي من جديد أنه قادر على إحراج المرشحين وتعطيلهم فهو تعادل مع الحمرية وفاز على العروبة.

الجولة التاسعة

تنطلق الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل، حيث تقام ثلاث مباريات وهي التعاون وخورفكان، ومصفوت ومسافي، والعربي والذيد، ويوم السبت تقام مباراتان حيث يلعب حتا مع الحمرية، والعروبة ودبا الحصن، وستكون مباراة حتا والحمرية قمة الجولة وهي مواجهة ينتظرها الفريقان إلى جانب العروبة والحصن.