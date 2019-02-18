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بطولة حل المسائل الشطرنجية في الفجيرة تنال ذهبية التنظيم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج على موقعه الرسمي إشادة خاصة بتنظيم دولة الإمارات بطولة العالم لحل المسائل الشطرنجية «جولة الفجيرة 2019» التي أقيمت نهاية الشهر الماضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ووصف الاتحاد الدولي البطولة بأنها الأفضل والأقوى من ناحية المستوى الفني وعدد المشاركين المصنفين من مختلف دول العالم، فضلاً عن أنها الأبرز تنظيماً على مستوى 49 مدينة حول العالم استضافت جولات مماثلة.
وقدم د.عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على الاستراتيجية الثاقبة التي مهدت للنقلة النوعية لشطرنج الفجيرة على مستوى العالم، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة للبطولة والدعم اللامحدود الذي جعل من الحدث مقصداً لأبطال العالم، كما خص بالشكر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة بالإمارة على المتابعة والتوجيهات السامية، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي أبداه الاتحاد الإماراتي للشطرنج والاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، لدورهما في أن تنال البطولة العلامة الكاملة ذهنياً وفنياً وتنظيمياً.
من جانبه أثنى محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس النادي على جهود فريق العمل التي تميزت بالإيجابية وبالروح الرياضية العالية وأنها كانت أحد العناصر الأساسية التي مهدت لنجاح بطولة الفجيرة ونيلها صدارة 49 مدينة على مستوى العالم.

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