شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعد للأهلي بمعسكر الدفاع الجوي ويترقب رفع الإيقاف عن مخلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق معسكراً مغلقاً باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة النادي الأهلي والتي تقام الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد السلام.

يترقب الجهاز الفني للداخلية القرارات التي سيسفر عنها اجتماع لجنة المسابقات باتحاد الكرة غداً الثلاثاء والمتعلقة بشأن احتجاج الداخلية على حكم مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما وكذلك إيقاف محمد السيد خليفة " مخلوف" لاعب الفريق، والذي يطمع الداخلية في رفع الإيقاف عنه قبل مواجهة الأهلي.

وكان فريق الداخلية قد فاز بسباعية نظيفة في الودية التي خاضها الفريق أمام النصر القاهري، في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي، ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 22 نقطة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات، وتعادل في 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 8 مباريات.

ويطمع علاء عبد العال في تكرار سيناريو مباراة الدور الأول امام القلعة الحمراء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة في ظل الاستفاقة المحلية التي يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذي انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز في 6 مباريات متتالية، وذلك من أجل تخطي الموقف الصعب في ترتيب جدول الدوري، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير في جدول المسابقة، والذي يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.