شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الصيد مع الطيران والشمس مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والنصر مع سموحة .

فيما تأجل لقاء الأهلى مع الزمالك لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد أخر لإقامة المباراة فى وقت لاحق.