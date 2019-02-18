شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الصيد مع الطيران والشمس مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والنصر مع سموحة .
فيما تأجل لقاء الأهلى مع الزمالك لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد أخر لإقامة المباراة فى وقت لاحق.
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